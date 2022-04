Veröffentlicht am 9. April 2022 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Müllabfuhr in der Kar- und Osterwoche – Wertstoffhöfe Karfreitag bis Ostermontag geschlossen

Auf Grund der Ostertage wird die Müllabfuhr in der Karwoche vorverlegt, sowie in der Osterwoche nach hinten verschoben. Die Wertstoffhöfe in Linkenbach, Linz und Neuwied bleiben von Karfreitag, 15. April 2022 bis einschließlich Ostermontag, 18. April 2022 geschlossen.

Für die Vorfuhr in der Karwoche bedeutet dies, dass die reguläre Abfuhr einen Werktag vorverlegt wird, sprich die Montagsabfuhr vom 11. April wird auf Samstag, 09. April 2022 vorverlegt, die Dienstagsabfuhr erfolgt somit bereits am Montag, 11. April usw. In der Osterwoche verschieben sich durch Ostermontag alle Abfuhrtermine um einen Tag nach hinten, so dass die Montagsabfuhr vom 18. April somit am Dienstag, 19. April abgeholt wird bis hin zur Freitagsabholung die somit in der Woche am Samstag, 23. April 2022 stattfindet.

Die Aufstellung des Schadstoffmobils wird nicht verschoben und wird wie geplant am Mittwoch 20. April in Linkenbach (08.00 bis 10.30 Uhr) und Neuwied (12.00 bis 15.30 Uhr) verbleiben.