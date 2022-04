Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPD Aktion „Kartons für Kids“

Der SPD-Kreisverband Altenkirchen, der SPD-Ortsverein im Wisserland und die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler haben am Sonntag zur Sammelaktion „Kartons für Kids“ aufgerufen. Dabei wurden über 130 fertig gepackte Schuhkartons für geflüchtete Kinder aus der Ukraine in den unterschiedlichsten Altersstufen abgegeben. Die Schuhkartons werden nun in den kommenden Tagen mit Unterstützung von den örtlichen Initiativen und den Verwaltungen an Geflüchtete im Kreis Altenkirchen verteilt.

„Der gesamte SPD-Kreisvorstand bedankt sich für so viel Solidarität und Mitmenschlichkeit. Wir hoffen, dass wir den Kindern damit eine Freude bereiten konnten“, so stellvertretend Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Namen aller Organisatoren.