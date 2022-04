Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

URBAR – Unfallflucht in der Arenberger Straße in Urbar

Sonntagmorgen, 03. April 2022, gegen 02:30 Uhr stellten Anwohner der Arenberger Straße in Urbar fest, dass ein unbekannter Fahrer gegen ihren geparkten PKW gefahren war. An der Unfallörtlichkeit konnten noch diverse Fahrzeugteile des Unfallverursachers gefunden und sichergestellt werden. Bei dem flüchtigen PKW dürfte es sich nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei um einen weißen Audi mit fehlendem rechten Außenspiegel handeln. Mögliche Unfallzeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei