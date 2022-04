Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Sachbeschädigung an PKW in der Hochstraße in St. Katharinen

In der Hochstraße wurde Samstagnacht, 02. April 2022, ein nicht zugelassener, abgestellter PKW massiv durch Unbekannte beschädigt. Der blaue Ford Fiesta wies erhebliche Beschädigungen an der Karosserie, sowie einen zerstochenen Reifen auf. Hinweise werden an die Polizei Linz erbeten. Quelle: Polizei