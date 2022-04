Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

UNKEL – Sachbeschädigung und Vandalismus am Weinberg Unkel

Samstagabend, 02. April 2022, haben sich Unbekannte unberechtigt in einer Holzhütte am Weinberg Unkel aufgehalten, vermutlich um dort zu feiern. Darüber hinaus wurde die Hütte und ein angrenzendes Lager massiv beschädigt. Des Weiteren wurde teilweise das Interieur der Hütte mutwillig beschädigt und verbrannt. Vor Ort konnten diverse Spuren und Beweismittel sichergestellt werden, die auf die Täter zurückzuführen sein dürften. Hinweise zu den Tätern, aber auch einsichtige Beteiligte werden gebeten sich an die Polizei Linz zu wenden. Quelle: Polizei