Veröffentlicht am 5. April 2022

NEUWIED – 15 Verkehrsunfälle am Wochenende im Stadtgebiet Neuwied – Gesamtschaden von circa 24.000 Euro.

Hinweise bei einer Verkehrsunfallflucht erbittet sich die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer: 02631-878-0. Stadt Neuwied: Am Freitag, 01. April 2022, gegen 15:55 Uhr bog ein LKW von der Friedrichstraße in die Kirchstraße ab. Bei diesem Abbiegevorgang streifte das Fahrzeug ein Verkehrsschild, das infolgedessen umknickte. Danach entfernte sich der Lkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen roten oder schwarzen LKW mit drei Achsen handeln. Am Verkehrsschild wurden schwarze Lackanhaftungen festgestellt. Wer kann Hinweise zum Kennzeichen etc. des flüchtigen LKWs geben? Quelle: Polizei