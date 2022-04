Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

NIEDERBIEBER – Bedrohung und Beleidigungen in Niederbieber ausgesprochen

Eine 71jährige männliche Person erschien am Freitag, 01. April 2022, zum wiederholten Male vor der Arbeitsstätte einer 59jährigen Frau. Die weibliche Person wird, so die Polizei, offensichtlich schon eine längere Zeit von dem Mann „gestalkt“. Vor dem Geschäft randalierte die ältere männliche Person und versuchte Kunden den Besuch in dem Laden auszureden. Als der Mann von Angestellten angesprochen wurde, beleidigte und bedrohte er sie aufs Äußerste – unter anderem drohte er einen Angestellten „abzustechen“. Gegen den Randalierer und Stalker werden jetzt diverse Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei