Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

MÜNDERSBACH – Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Koblenzer Straße in Mündersbach

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen, 02. April 2022, gegen 01:30 Uhr, eines Personenkraftwagens in Mündersbach, in der Koblenzer Straße, wurde festgestellt, dass gegen den 25jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Betzdorf ein mehrmonatiges Fahrverbot rechtskräftig war. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist die Folge, die die Zeit bis zur Wiedererlangung des Führerscheines nun deutlich verlängern dürfte. Quelle: Polizei