Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

NISTERTAL – Rollerdiebstahl in Nistertal

Zwischen Donnerstag, 31. März 2022, und Samstag, 02. April 2022, wurde in Nistertal ein Motorroller entwendet. Das orangene Fahrzeug der Marke Explorer war neben einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße abgestellt. Es war ein aktuelles, grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges werden erbeten an die Polizei Hachenburg, 02662 95580. Quelle: Polizei