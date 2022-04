Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

ROSSBACH (Wied) – Sachbeschädigung an KfZ durch Draufspringen

Sonntagmorgen, 03. April 2022, zwischen 02:00 und 03:50 Uhr, wurde ein am Sportplatz in Roßbach (Wied) abgestellter PKW mutwillig beschädigt. Mehrere Personen seien dabei gesichtet worden, wie sie auf dem PKW herumgesprungen seien. Im Anschluss wies das Fahrzeug mehrere Dellen auf dem Dach und der Motorhaube, sowie einen abgerissenen Außenspiegel und zerkratzten Lack auf. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei