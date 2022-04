Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

BETZDORF – Schwarzfahrer aus dem Zug befördert

Durch eine Zugbegleiterin wurde Samstagnachmittag, 02. April 2022, gegen 17:25 Uhr der private Sicherheitsdienst informiert, dass in der Bahn ein „Schwarzfahrer“ sei, der zudem noch aggressiv würde. Die Person wurde vom Sicherheitsdienst aus dem Zug auf das Bahnhofsgelände gebeten. Hier spitzte sich die Situation dermaßen zu, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigungen eröffnet. Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab, drei Stunden später in Betzdorf aus einem in der Eisenbahnstraße abgestellten Pkw einen Diebstahl zu begehen. Quelle: Polizei