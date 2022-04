Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

KIRCHEN – Randalierer in der Koblenz-Olper-Straße in Kirchen

Die Polizei in Betzdorf wurde Samstagmittag, 02. April 2022, gegen 13.31 Uhr durch eine Zeugin telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Kirchen, im Ortsteil Wehbach, in der Koblenz-Olper-Straße eine männliche Person vor fahrende Fahrzeuge springen und die Fahrzeuge mit Steinen bewerfen würde. Die Person wurde im Rahmen der Nahbereichsfahndung von der Polizei angetroffen. Er reagiert sofort aggressiv und bespuckte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Unter Einsatz des „Tasers“ wurde die Person überwältigt und anschließend festgenommen. Gegen ihn werden jetzt diverse Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei