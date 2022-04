Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

WEITEFELD – Bätzing-Lichtenthäler besuchte Weitefeld auf ihrer Dörfertour

Auf ihrer diesjährigen Dörfertour machte die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler Halt in der Ortsgemeinde Weitefeld. Dort wurde sie von Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler, der Beigeordneten Anja Röcher und dem Ratsmitglied Klaus Kirchhöfer empfangen. Der Gemeindebesuch startete im Ortsteil Oberdreisbach, wo die heimische Abgeordnete den 2019 eingeweihten und aus dem ISEK-Landesprogramm geförderten Dorfplatz bestaunen konnte. „Es ist toll zu sehen, wie die Landesförderungen vor Ort eingesetzt werden. Sie führen dazu, dass unsere Ortsgemeinden noch attraktiver sowie lebens- und liebenswerter werden“, so Bätzing-Lichtenthäler, die den schmucken Dorfplatz auch im Sommer nochmal besuchen möchte.

Der nächste Stopp führte ins Weitefelder Gewerbegebiet. Ortsbürgermeister Keßler erläuterte, dass mittlerweile alle Gewerbeflächen vergeben sind und sich in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Unternehmen angesiedelt haben und neue Arbeitsplätze entstanden sind. „Auf die Ansiedlung der Gewerbetreibenden kann die Ortsgemeinde stolz sein, dies sind die Früchte harter Arbeit und des ständigen Kümmerns und Unterstützens von interessierten Unternehmern“, lobte die Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion das kommunalpolitische Engagement. Von der Unternehmerfreude konnte sie sich auch vor Ort bei einem Besuch von Madwörx Conceptcars überzeugen. Jungunternehmer Manuel Scheel berichtete der Abgeordneten von dem Schritt in seine Selbstständigkeit, von den Anfängen in der Garage bis hin zu dem jetzigen erfolgreichen Unternehmen, das sich auf die Veredelung von Autos spezialisiert hat.

Zum Abschluss der Weitefelder Dörfertour konnte sich Sabine Bätzing-Lichtenthäler von den fortschreitenden Bauarbeiten des Gemeindehauses überzeugen. „Auch hier fließen Fördermittel des Landes hinein und ich hoffe, dass die Weitefelder in diesem hellen und großzügigen Bürgerhaus künftig wunderbare Zusammenkünfte und gesellige Feiern erleben werden“, so die SPD-Politikerin, die sich jetzt schon auf die offizielle Einweihung freut.