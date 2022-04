Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

SIEGTAL-HELLER – Crowdfunding-Aktion für Minitore

Wer schon mal ein Spiel der jüngsten Fußballspieler erlebt hat, weiß, dass es hier um „Spaß am Spiel” geht. Der Elan und die Spielfreude steckt an – da juckt es auch den Zuschauern in den Füßen.

„Spaß am Spiel” ist auch das Motto der JSG Siegtal/Heller, in der die Kinder und Jugendlichen der Verein SC Scheuerfeld, SV Alsdorf, Sportfreunde Wallmenroth, TUS Freusburg, VFL Kirchen und VFL Wehbach spielen und trainieren. Die Spielgemeinschaft betreut rund 100 Kinder bis 7 Jahre, die nun in ein neues Trainingskonzept des DFB eingebunden werden.

Der Vorteil des neuen Konzepts: Alle Kinder kommen noch öfter an den Ball. Der Nachteil: Die JSG benötigt hierfür 16 neue Minitore. Um diese zu finanzieren, hat die Spielgemeinschaft zusammen mit der Westerwaldbank eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Für jede Spende ab 5 Euro gibt es noch einen Obolus der Bank.

Insgesamt müssen 2.000 Euro zusammenkommen. Wenn es weniger wird, bekommen alle Spender ihr Geld zurück. Wird das Ziel erreicht, spendieren die Mitglieder der JSG Siegtal/Heller eine offizielle Einweihungsparty, bei der nicht nur die Spender sehen können, wie die neuen Tore den Kicker-Nachwuchs glücklich machen.

Spenden kann man im Internet. Auf der Seite www.viele-schaffen-mehr.de nach unten scrollen und in dem Feld „PLZ“ die Postleitzahl 57518 eingeben. Dann wird die Crowdfunding-Seite der JSG Siegtal/Heller angezeigt.

Die JSG Siegtal/Heller – vor allem die jüngsten Nachwuchsspieler – bedanken sich schon jetzt für die Unterstützung.