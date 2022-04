Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

ISERT – Illegale Entsorgung von Altreifen in der Gemarkung Isert

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Freitag, 01. April 2022 über 20 Stück Altreifen informiert, die illegal entsorgt wurden. Die Altreifen wurden nahe der Siegener Straße (B256), an einem Wirtschaftsweg zwischen der Dorfstraße Isert in Richtung Helmerotherhöhe gefunden, in einem kleinen Waldstück.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen -örtliche Ordnungsbehörde-