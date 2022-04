Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

PRACHT – Goldene Hochzeit in Pracht – Eheleute Wolfgang und Christa Paulus feiern ihre goldene Hochzeit

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am 8. April 2022 die Eheleute Wolfgang und Christa Paulus geborene Grasse, wohnhaft in Pracht – Niederhausen. Im Kreise der Familie, Verwandten und Bekannten blickt das Jubelpaar auf einen 50jährigen gemeinsamen Lebensweg zurück. Zu den ersten Gratulanten gehört die Tochter. Weitere Glückwünsche übermitteln die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) und die Ortsgemeinde Pracht. Die Bevölkerung schließt sich den guten Wünschen für den zukünftigen gemeinsamen Lebensweg herzlich an. Der Dankgottesdienst in der evangelischen Kirche in Hamm (Sieg) beginnt am 8. April um 15:00 Uhr. (udse) Foto: OG Pracht