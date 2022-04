Veröffentlicht am 4. April 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Hier bekommen Kinder Lust auf Raiffeisen und den Westerwald – Spannendes neues Buch fürs Grundschulalter spielt zwischen Herborn und Flammersfeld

Friedrich Wilhelm Raiffeisen – er ist DER Promi der Region. Kann man ihn auch für Kinder interessant machen und mit ihm auch gleich den Westerwald? Die Antwort lautet „Ja“ und findet sich zwischen zwei Buchdeckeln: „Scherbenrätsel und der Mann aus der Vergangenheit“ heißt das Werk für Kinder im Grundschulalter. Der Untertitel: „Lilly und Nikolas im Westerwald.“

Autorin Solveig Ariane Prusko schickt auf 128 Seiten zwei Kinder aus Berlin – eben Lilly und Nikolas – auf eine abenteuerliche Tour quer durch den Westerwald. Die zwei sind mit ihren Großeltern im Wohnmobil unterwegs, lernen zwischen Herborn und Flammersfeld viele Sehenswürdigkeiten kennen und sind selbstverständlich auch in Hamm unterwegs. Und genau hier – im Deutschen Raiffeisenmuseum – hat die Schriftstellerin ihr Kinderbuch jetzt vorgestellt.

Der 30. März 2022 war der Tag, der den geladenen Gästen und besonders dem Altenkirchener Landrat Dr. Peter Enders am besten passte. Ortsbürgermeister Bernd Niederhausen machte erst darauf aufmerksam, dass es der 204. Geburtstag Raiffeisens gewesen wäre. Ein zufällig entstandener Volltreffer.

Solveig Prusko erklärte den Anwesenden, darunter auch Bürgermeister Dietmar Henrich, Sandra Köster von der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ und Rolf-Schmidt-Markoski, 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, wie sie zur Buchidee gekommen ist – nämlich quasi wie die Jungfrau zum Kinde.

Auf einer Buchmesse hatte sie am Stand des Kinderbuchverlags „Biber & Butzemann“ gefragt, ob sie für ihre „Wäller Buchhandlung“ in Altenkirchen etwas über den Westerwald erwerben könne. Lilly und Nikolaus sind nämlich im Auftrag dieses Verlags schon in einigen Gegenden Deutschlands gewesen. Die Antwort: Nein, Westerwald haben wir nicht – aber schreib‘ du doch!

Prusko, als Kinderbuchautorin durchaus schon in Erscheinung getreten, ließ sich nicht lange bitten und erfand nach ausführlicher „Scherbenrätsel und der Mann aus der Vergangenheit“. Die Herborner Altstadt und Burg Greifenstein, den Dreifelder Weiher und die Alte Tonzeche bei Oberdreis, das Besucherbergwerk Bindweide und Schloss Montabaur, den Kletterpark Bad Marienberg, das Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen und noch einiges mehr lernen die beiden Kinder aus Berlin in der Geschichte kennen.

Natürlich führt ihre Geschichte auch nach Hamm, wo die Großeltern ihr Wohnmobil am Waldschwimmbad Thalhausermühle abstellen und die Kinder im Museum einiges von der Raiffeisenbotschafterin „Freya“ (der tatsächlichen Hammer Botschafterin Freyja Schumacher nachempfunden) erfahren.

Raiffeisen bildet auch die Klammer der einzelnen Abschnitte, denn ein Dieb in einer Raiffeisen-Verkleidung und eine rätselhafte Tonscherbe mit den Initialen „FWR“ zieht sich durch die gesamte Geschichte und gibt ihr eine krimihafte Anmutung.

Landrat Dr. Peter Enders zeigte sich hocherfreut über die Neuerscheinung, die seiner Ansicht nach gleich in mehreren Bereichen punktet: Kindern Lust aufs Lesen zu machen, was er existenziell wichtig findet, und dies auch noch als Krimi mit dem Westerwald als Thema. „Ich kann Ihnen zu Buch und Zeitpunkt nur gratulieren“, sagte er an die Autorin gewandt und verriet, dass es im kommenden Jahr ein Krimifestival im Kreis geben soll und dass ein Krimi mit dem Schauplatz Hamm bald erscheinen wird.

Bürgermeister Henrich verwies auf die Schwierigkeit, das Thema Raiffeisen, das manchmal doch etwas trocken und verstaubt rüberkommt, für Kinder und Jugendliche interessant zu machen. „Scherben-Rätsel und der Mann aus der Vergangenheit“ sei eine spannende Geschichte und eine Art Reiseführer für Kinder, mit der es gelungen sei, das Raiffeisenland attraktiv zu schildern. „Das tut uns sehr gut.“

Beigeordneter Schmidt-Markoski konnte das nur unterstreichen. „Raiffeisen Kindern zu vermitteln, ist schwierig.“ Im Namen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld dankte er Solveig Ariana Prusko dafür, dieses Kunststück geschafft zu haben.

Sandra Köster hatte gleich noch eine Idee für eine Anschluss-Aktivität: Ein Schreibwettbewerb für Kinder um die beste Fortsetzung des Buchs, die weitere sehenswerte Orte in den Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied zum Thema haben könnte.

An Aufmerksamkeit im Westerwald fehlt es der Neuerscheinung schon mal nicht: Es wurde von zahlreichen Termingesprächen für Lesungen berichtet, darunter in den Grundschulen Hamm, Weyerbusch und Flammersfeld, im Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen sowie auf Schloss Herborn. (spa)

„Scherben-Rätsel und der Mann aus der Vergangenheit – Lilly und Nikolaus im Westerwald“, ein Buch für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren, (18 €, ISBN 978-95916-080-3) ist u.a. erhältlich in der Wäller Buchhandlung in Altenkirchen, Wilhelmstr. 45. Da die Autorin gleichzeitig Inhaberin der Buchhandlung ist, hat man sehr gute Chancen, das Buch auch gleich signieren zu lassen.