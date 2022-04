Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Beliebter Linedance Workshop findet am 24. April wieder im Haus Felsenkeller statt.

Der beliebte Linedance Schnupperworkshop, unter Leitung des langjährigen Linedance-Trainers und Begründer der Gruppe „Friends of Linedance“ Ronald Ernst, findet am Sonntag, den 24. April, von 13 bis 16 Uhr im Haus Felsenkeller in Altenkirchen statt. Linedance ist ein Gruppentanz, bei dem einzelne TänzerInnen, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Dabei ist der Linedance passend zur Musik choreographiert. Meist wird Country- oder Popmusik verwendet, aber auch andere Musik ist denk- und machbar. Wer Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen hat, ist hier genau richtig. Solange der Bewegungsapparat halbwegs funktionstüchtig ist, steht einer Teilnahme nichts im Wege. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.