Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

REGION – Traumatisierten Menschen helfen und auch sich selbst: Ein online-Seminar Ehrenamtliche

Wie wirken traumatische Erfahrungen nach? Und was können Ehrenamtliche tun, die sich um traumatisierte Menschen – derzeit vor allem Geflüchtete – kümmern, um die eigenen Grenzen zu wahren? Die Trauma-Pädagogin Denise Klein erklärt auf Einladung des Caritasverbandes Rhein-Sieg, des Katholischen Bildungswerks sowie der Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln in einem online-Seminar, was genau ein Trauma ist und welche Hilfe akut leidende Menschen zunächst brauchen. An einem zweiten Abend richtet sie den Blick darauf, wie sich die Unterstützerinnen und Unterstützer selbst vor Ohnmachtsgefühlen und einer Überflutung der Bilder und Geschichten schützen können.

Die beiden Seminarabende auf der Internet-Plattform „Zoom“ finden am 27. April 2022 sowie am 2. Mai 2022 jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt Leyla Velarde (Aktion Neue Nachbarn) per Mail entgegen: leyla-velarde@erzbistum-koeln.de