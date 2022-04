Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

WEHBACH – Karl Georg GmbH stiftet „Waldsofa“ für Kirchener BedikK-Projekt – Liegebank lädt schon bald zum Sonnenbaden am Radweg in Wehbach ein

Der Ruhr-Sieg-Radweg in Kirchen wird in Kürze um eine Attraktion reicher sein. Schon bald lädt ein gemütliches „Waldsofa“ Radler und Spaziergänger zu einer wohlverdienten Ruhepause direkt am Asdorfbach ein.

Möglich gemacht hat das die Firma Karl Georg GmbH aus Ingelbach-Bahnhof. Eigentlich ist das familiengeführte Unternehmen ein führender Hersteller von Krankomponenten wie Laufrädern, Radsätzen und Radblöcken. Weil auch die Stahl- und Metallbranche vom Fachkräftemangel besonders betroffen ist, will man neue Wege gehen, um in der Region noch stärker als solider Arbeitgeber und guter Ausbildungsbetrieb auf sich aufmerksam zu machen.

Hier kam Ausbildungsleiter Pascal Schneider ins Spiel. Als Teil der betriebsinternen Kampagne „Aus der Region, für die Region“ wurde gemeinsam mit sechs Auszubildenden das produktionsunabhängige Projekt „Waldsofa“ entwickelt und umgesetzt. Weil die Eigentümerfamilie Schnaufer großen Wert auf eine „Wohlfühlatmosphäre“ im Betrieb legt, kam die Idee auf, einen Platz zu schaffen, wo Menschen gemeinsam ausruhen können. Zehn Monate dauerte es vom Planungsbeginn im Juni 2021 bis zur Fertigstellung der fünf Ruhebänke.

Währenddessen wurde betriebsintern ein „Wettbewerb“ ausgelobt, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorschläge für geeignete Plätze einbringen konnten. Dass ein Exemplar den Weg ins Asdorftal finden wird, ist Jan Ottmann aus Kirchen zu verdanken. Der ausgebildete Betriebsfachwirt arbeitet als Leiter Einkauf bei der Karl Georg GmbH. Als er von dem Wettbewerb hörte, kam ihm spontan die Idee, seine Heimatstadt vorzuschlagen. Am Ende zählte er zu den glücklichen Gewinnern.

Bei der genauen Standortsuche für das „gewonnene“ Waldsofa bekam Ottmann Unterstützung von der Gemeindeschwesterplus der Stadt Kirchen, Andrea Keßler. Die examinierte Altenpflegerin ist auch ins Projekt „BedikK“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz eingebunden. Die am Projekt teilnehmenden Kommunen werden vom Land dabei unterstützt, passende Gesundheitsangebote zu ermitteln und Gesundheitsförderungsprozesse auf den Weg zu bringen. In einem ersten Schritt hatte im vergangenen Sommer ein Bedarfsworkshop stattgefunden, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Situation in Kirchen analysierten und auflisteten, wo Handlungsbedarf bestehen könnte. Aus dem Workshop heraus sei dann ein „Kneipp-Arbeitskreis“ entstanden, dessen Mitglieder sich mit Angeboten rund um das Thema Kneipp-Medizin und Kneipp-Therapie beschäftigen, erklärt Keßler. Als sie auf das Azubi-Projekt der Firma Karl Georg GmbH aufmerksam gemacht wurde, stand für sie direkt fest: „Das Waldsofa lässt sich perfekt in unser Vorhaben integrieren.“

Ihren zukünftigen Platz wird die neue Liegebank am Radweg in Wehbach direkt neben der beliebten Sitzgruppe an der Asdorf unweit des Gewerbegebietes in der Friedrichshüttenstraße finden. Arbeitskreisintern werde zurzeit überlegt, ob dort weitere Kneipp-Elemente realisiert werden können, erklärt Andrea Keßler abschließend.

Foto: Kirchens Bürgermeister Andreas Hundhausen nahm die neue Liegebank persönlich bei der Firma Karl Georg GmbH in Ingelbach-Bahnhof in Empfang. (v.l.): Bürgermeister Andreas Hundhausen, Personalchef Michael Gulden, Janina Pasler (Auszubildende und Projektbeteiligte), Betriebsfachwirt Jan Ottmann, Geschäftsführer Achim Geyer, Ausbildungsleiter Pascal Schneider.