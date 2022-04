Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

URMITZ – SV Urmitz öffnet Sporthallentüren für Flüchtlinge aus der Ukraine – Kinder und deren Eltern können beim SVU kostenfrei Sport treiben

Vom Sport für Kinder bis hin zu den Senioren bietet der SV Urmitz mit seinen vielfältigen Angeboten ein attraktives Betätigungsfeld, das zweifellos für alle Altersgruppen reizvoll ist, zumal immer ausgebildete Übungsleiter-innen zur Verfügung stehen, die wissen worauf es ankommt. Die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Ort werden unbedingt bestätigen können, dass es nicht nur Spaß macht regelmäßigen Sport zu betreiben, sondern auch, dass es Freude bereitet, in jeder Woche mindestens einmal in einer Gemeinschaft zusammen zu kommen, um sich körperlich zu betätigen und miteinander zu reden.

Vorsitzender Mirko Menzenbach: “Mit dieser kleinen Geste möchten wir einen einfachen Beitrag zu der schwierigen Situation der Menschen aus der Ukraine leisten“. Das wöchentliche sportliche Geschehen findet auf dem Sportgelände an der Kaltenengerser Straße entweder auf dem schönen Außengelände oder in der geräumigen Peter-Häring-Halle statt, wo sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowohl zum Freizeit- als auch zum Leistungssport treffen können: Boule, Cheerleading, Fitness, Turn und Tanzen, Fußball, Gerätefitness, Handball, Judo, Leichtathletik, Schach, Tennis, Tischtennis, Volleyball sind die angebotenen Sportarten. Gemeinsam mit Sportlern aus Nachbarorten wird bei der SG Rheindörfer auch Fußball und im Jugendbereich in der JH Mülheim/Urmitz Handball gespielt.

Wie der Urmitzer Vereinsmanager Klaus Höfer mitteilt, können interessierte Menschen aus der Ukraine bzw. ihre deutschen Gastgeber mit dem Verein Kontakt aufnehmen, wo sie alle entsprechenden Informationen erhalten. Dies ist möglich, per Mail: vereinsmanager@svurmitz.de oder kontakt@svurmitz.de ; telefonisch: 02630/7879 (dienstags und donnerstags von 17 Uhr bis 19 Uhr) oder auch persönlich vor Ort im Servicebüro, in der Kaltenengerser Str. 3a (an der Sporthalle) dienstags und donnerstags von 17 Uhr bis 19 Uhr.

Der Clou bei diesem umfassenden Sportangebot ist, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine kostenfrei an diesem Angebot des SVU teilnehmen können. Wie von der Verbandsgemeinde Weißenthurm mitgeteilt wird, leben derzeit in den Orten der VG 128 Menschen, die bisher als Flüchtlinge registriert sind und zumeist bei Verwandten und Bekannten untergekommen sind. Aber auch ukrainische Flüchtling, die in anderen Verbandsgemeinden wohnen, können sich unter den gegebenen Umständen bei den o.g. Stellen melden, um weitere Informationen zu erhalten.