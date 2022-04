Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an einem Elektrofachmarkt in der Rathausstraße in Wissen

In Wissen wurde am frühen Samstagmorgen, 02. April 2022, die Eingangstür eines Elektrofachmarktes in der Rathausstraße beschädigt. Ein noch unbekannter Täter trat gegen die Glasscheibe der Eingangstür, die leicht einriss, aber standhielt. Nachbarn hörten gegen 01:30 h zwei sich streitende Personen auf der Straße. Wer Hinweise zu diesen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei