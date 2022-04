Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfall auf der K 113

Ein Pkw, besetzt mit zwei Personen, fuhr am Freitagabend, 01. April 2022, auf der K113 von Elkenroth nach Nauroth. Es herrschte Schneefall, die Fahrbahn war leicht rutschig. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW und fuhr nach rechts in den Straßengraben, wurde an einem großen Wurzelballen abgewiesen, stellte sich nach vorne auf, überschlug sich einmal und blieb entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben auf den Rädern stehen. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt und zwecks weiterer Behandlung und Beobachtung in das Krankenhaus Kirchen gebracht. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Quelle: Polizei