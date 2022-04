Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

NEUWIED – Künstlergruppe 93 stellt vielseitige Exponate in der Stadt-Galerie/Mennonitenkirche in den Fokus künstlerischen Schaffens

Die 1993 vom verstorbenen Architekten und Künstler Otto Buhr gegründete Neuwieder (Stadt- und Landkreis) Künstlervereinigung „Gruppe 93“ präsentiert einmal im Jahr eine weitreichende und besonders exquisite Kunstausstellung, die allgemein jeweils besondere Beachtung findet.

Trotz aller Hindernisse konnte in diesem Jahr, gemeinsam mit der Galerie-Verantwortlichen Benita Roos, eine weitere Exposition vorbereitet und gestaltet werden. „Im Focus“, was gleichzeitig ja auch „im Mittelpunkt“ heißt, stehen die Werke von Norbert Bleidt, Ulrich Christian, Marianne Dick, Helga Gans-Eichler, Lilo Jaschik, Sigrid Langert, Sybille Lenz, Marie Schäfer, Daniela Schneider, Franz K. von Stockert, Uta Weiler, Gerhard Wienss und Frieda Wionzek sowie der Gastaussteller Dr. Henry Bauer, Thomas Bernstein und Stefanie Schmeink, die in den modernen Räumlichkeiten der Galerie vorzüglich zur Geltung kommen.

Mit Freunde konnten Gruppensprecherin Sybille Lenz sowie die Galerie-Gastgeberin Benita Roos nicht nur die vollzählige Teilnahme der Künstlerinnen und Künstler an der Eröffnung der Ausstellung registrieren, sondern auch das Kommen von Oberbürgermeister Jan Einig und weiterer Kunstinteressierter zur Kenntnis nehmen, die sich allesamt über die im „Fokus“ stehenden, mit verschiedenen Materialien und Techniken gestalteten Werke freuen konnten. Sie alle nahmen mit Interesse und Bewunderung die Kunstfertigkeit zahlreicher Frauen und Männer aus der Stadt und des Landkreises zur Kenntnis und bewunderten die außerordentlichen künstlerischen Fähigkeiten der Aussteller und Ausstellerinnen.

„Eine solche Jahresausstellung, die entweder in der Galerie oder im Kreismuseum stattfindet, ist für uns von der Gruppe 93 immer etwas Besonderes. Wir planen diese Expositionen mit Sorgfalt, überlegen deren Thematik und die Zusammenstellung der Werke, versuchen eine Einheit bezüglich der Komposition und Zusammenstellung der mit unterschiedlichen Techniken hergestellten Werke und auch deren mögliche Beschreibung und Platzierung darzustellen“, erläuterte Sybille Lenz, die ihre Freude darüber kundtat, dass diesmal mit dem Kunstfotografen Dr. Henry Bauer sowie dem Aktionskünstler Thomas Bernstein und der inzwischen in der Region sehr bekannt gewordenen Künstlerin Stefanie Schmeink drei Menschen zur Künstlergemeinschaft hinzugekommen sind, deren Kunstwerke mit in den Fokus der Ausstellung mithinein genommen wurden.

Zum Begriff „Fokus“ hatte der Pädagoge und Maler Ulrich Christian, der selbst etliche Radierungen und ein Acrylbild ausstellt, einige erläuternde, zeitgeschichtlich relevante Ausführungen zum Thema gemacht. Dabei ist für ihn klar, dass mit damit keinesfalls nur eine bestimmte kunstgeschichtliche Epoche gemeint ist, sondern, dass allen Künstlern die Freiheit zugestanden werden muss, dass Jeder seinen jeweiligen Fokus unabhängig vom jeweiligen Kunstepochentrend entwickelt.

Oberbürgermeister Jan Einig und mit ihm äußerst beeindruckte Eröffnungsgäste zeigten sich begeistert sowohl von der Vielfalt der zu sehenden Kunstwerke als auch von deren offenkundiger Qualität , der Originalität und Differenziertheit sowie von der wunderbaren Vielfalt der Techniken, der Farben und Formen.

„Dabei können wir Künstler und Künstlerinnen in der „Gruppe 93″ froh und dankbar darüber sein, dass hier in diesen wunderbaren Räumlichkeiten der Stadt-Galerie Mennonitenkirche sowohl die Malerei mit all ihren Facetten; die Pigmente auf Leinwand, die Objekte, die Skulpturen, Fotografien, Collagen und andere phantasievolle Werke absolut zu Geltung kommen“, betonte die Gruppensprecherin Sybille Lenz.

Noch bis zum 25. Mai, jeweils mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr bzw. samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 18 Uhr können die Kunstwerke auf den beiden Etagen der Galerie betrachtet werden. Nachfragen wegen möglicher Gruppenbesuche können unter der Telefonnummer 02631 802494 – oder 02631 20687 erfolgen.

Fotos: 16 Künstlerinnen und Künstler präsentieren Kreativwerke aus den Bereichen Mal- , Foto-, Keramik-, Porzellan-. Collagen- und Skulpturenkunst. Fotos: Jürgen Grab + privat