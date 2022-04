Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

WISSEN – Angelina Lokay aus Wissen begleitet Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Girls‘ Day 2022

Einmal hinter die Kulissen der Landespolitik und in den Alltag der Abgeordneten schauen? Kein Problem. Die SPD-Landtagsfraktion hat zum bundesweiten Girls’ Day am Donnerstag, den 28. April 2022 Mädchen in die Landeshauptstadt eingeladen.

Selbstverständlich beteiligt sich auch die Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Sabine Bätzing-Lichtenthäler und freut sich, dass Angelina Lokay aus Wissen in Mainz dabei sein wird.

„Mehr Frauen in der Politik – egal ob auf Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Europaebene. Das ist ein erklärtes Ziel der Sozialdemokratie, an dem auch wir als Landtagsfraktion intensiv arbeiten“, sagt Bätzing-Lichtenthäler. „Mit unserer Einladung zum Girls‘ Day nach Mainz wollen wir jungen Frauen die vielseitige Arbeit von Politiker*innen zeigen und sie ermutigen, selbst den Weg in die Politik zu nehmen.“

Angelina Lokay, die das Kopernikus-Gymnasium in Wissen besucht, wird bei ihrem Besuch der SPD-Landtagsfraktion die Abgeordneten kennenlernen. Außerdem gibt es eine Führung durch das Abgeordnetenhaus und die Staatskanzlei, dem Amtssitz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Dabei wird es auch die Möglichkeit eines Treffens mit der Ministerpräsidentin geben.

Zudem besuchen die Mädchen den Plenarsaal und können sich in einem Rollenspiel selbst als Politikerinnen versuchen. „Ich freue mich auf einen spannenden Tag in Mainz“, freut sich die Wissener Schülerin über ihre Teilnahme am Girls‘ Day 2022.