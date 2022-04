Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

WEYERBUSCH – Ortsverbandstag des VdK Ortsverband Weyerbusch

Nachdem alle Corona zwei Jahre ziemlich ausgebremst hat, konnten der VdK Ortsverband Weyerbusch am Samstag, 26. März 2022, seinen Ortsverbandstag in Hemmelzen im Hotel Restaurant Deneu durchführen. Der Dank der Vorsitzenden Christa Müller ging an den Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler, den man als Gast begrüßte. Ebenfalls war der Ehrenvorsitzender Max Bohnet anwesend. Nach den Grußworten von Lichtenthäler wurde der Vorstand durch den Kassenprüfer Hans Herbert Schick entlastet. Es konnten somit die Vorstandswahlen beginnen. Abgestimmt wurde per Handzeichen. Der alte Vorstand ist der neue Vorstand. Nach den Wahlen wurden die Anwesenden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die noch vorhandenen Ehrungen werden auf dem Postweg zugestellt. Für Sonntag, 18. September 2022, ist das Grillfest im Dorftreff in Hasselbach geplant. Selbstverständlich sind bei allen Veranstaltungen die Partner und auch Nichtmitglieder gerne gesehen. Nachdem alle Sitzungspunkte abgearbeitet waren, gab es ein gemeinsames Abendessen. Rundherum war es schön in größerer Runde zusammen zu sein. Die Vorsitzende bedankte sich zum Schluss beim gesamten Vorstand für die stehts zuverlässige Zusammenarbeit. (chm) Fotos: VdK Weyerbusch