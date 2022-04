Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

ALSDORF – Fahrzeug prallt auf der L 280 gegen die Schutzplanke

Donnerstagnachmittag, 31. März 2022, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 25jähriger Pkw-Fahrer die L 280 aus Richtung Daaden kommend in Richtung Alsdorf. Im Verlauf der Strecke kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der junge Mann wurde leicht verletzt; am Pkw sowie an der Straßeneinrichtung entstand Sachschaden. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Quelle: Polizei