Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Tastschreiben am Computer für Einsteiger – Osterferienkurs der Kreisvolkshochschule

Der PC könnte so schnell sein, wenn derjenige, der davor sitzt, nicht nur mit zwei Fingern auf der Tastatur schreiben würde. Schneller fertig mit Hausaufgaben oder Referaten? Das funktioniert, wenn man die Tastatur des Computers mit zehn Fingern bedienen kann.

Am Donnerstag, dem 14. April, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen um 9 Uhr wieder einen Ferienkurs „Tastschreiben am PC für Einsteiger“, der sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler wendet. In dem Kurs in den Osterferien wird das Zehn-Finger-Tastschreiben gezielt erarbeitet und geübt. Die Teilnehmer lernen einschlägige Regeln und ihre Anwendung, wobei Schreibsicherheit Vorrang vor Schreibgeschwindigkeit hat. Es wird mit dem PC-Textverarbeitungsprogramm Word gearbeitet.

Der Kurs mit fünf Terminen in der Zeit vom 14. bis 22. April findet jeweils morgens in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr unter der Leitung von Lara Kapschak statt. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

● Weitere Informationen und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Schneller fertig mit Hausaufgaben oder Referaten? Das funktioniert, wenn man die Tastatur des Computers mit zehn Fingern bedienen kann. (Foto: KVHS)