Veröffentlicht am 3. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Spenden für Geflüchtete am Bedarf orientiert sammeln – Keine Spendenannahme an den Notunterkünften möglich

Die Hilfsbereitschaft der Neuwieder Bevölkerung gegenüber Geflüchteten ist weiterhin sehr hoch. Damit die Hilfsangebote genau dort ankommen, wo sie benötigt werden, sei es wichtig, sich vorab zu informieren, was gerade wo benötigt werde, erklärt Bürgermeister Peter Jung. Eine Übersicht der Bedarfe und Annahmestellen unter www.neuwied.de/ukraine.html erleichtert es Spendenwilligen und Hilfsorganisationen, zusammenzukommen. Während einige Institutionen, die immer für Bedürftige in Neuwied da sind, ihr übliches Angebot fortführen und auch Geflüchtete versorgen, wurden die Angebote anderer Gruppierungen speziell für Geflüchtete eingerichtet. Auch die Sozialen Medien machen ihrem Namen alle Ehre und sind zum Marktplatz für unbürokratische Unterstützungsleistungen geworden.

Folgende Bedarfe meldeten Hilfsorganisationen ganz aktuell an die Stadtverwaltung Neuwied:

Das Projekt „Willkommen“ des Kinderschutzbund Neuwied sammelt derzeit Schulranzen für aus der Ukraine geflüchtete Schulkinder. Spendenannahme montags bis donnerstags von 16 bis 18 Uhr in der Heddesdorferstraße 78 und freitags von 16 bis 18 Uhr in der Seminarstraße 2 in Neuwied. Außerdem werden weiterhin gefüllte „Willkommens-Taschen“ entgegengenommen, die Hygieneartikel, Spielzeug, Malsachen und Snacks enthalten. Rückfragen unter willkommen-nr@gmx.de. Eine Spendenausgabe erfolgt dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr in der Seminarstraße 2.

Die Gruppierung „Deichstadt Neuwied hilft“ nimmt nach Terminvereinbarung unter deichstadt-neuwied-hilft@web.de am Spendenlager in Heimbach-Weis entgegen: Babybedarf, Babykleidung bis Größe 86, Fahrräder, Kinderfahrzeuge, Buggys, Kinderwagen und Hilfsmittel für Senioren.

Das Diakonische Werk nimmt in seiner Kleiderkammer in der Rheinstraße 69 in Neuwied gebrauchte Kinderkleidung und Frauenkleidung entgegen. Auch Kinderspielsachen und kleine Haushaltsgegenstände können abgegeben werden. Spenden und Ausgabe jeweils montags und dienstags von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr.

Bei der Tafel Neuwied ist der Bedarf an Lebensmittelspenden weiter gestiegen. Grundnahrungsmittel können nach telefonischer Anmeldung unter 02631 343 363 montags bis freitags von 8 bis 14.30 Uhr bei der Tafel abgegeben werden. Da das Angebot an Lebensmittelspenden derzeit nach Angaben des Caritasverbandes nicht ausreicht, werden Geldspenden eingesetzt, um Lebensmittel zu kaufen. Konto für Geldspenden: Caritas Neuwied, Stichwort „Tafel“, IBAN: DE76 5745 0120 0000 4204 89 bei der Sparkasse Neuwied. Neben einem eigenen Termin zur Lebensmittelausgabe für Geflüchtete bietet der Caritasverband Neuwied in seinem Kleiderladen „CarLa“ in der Marktstraße 91 auch Bekleidung, Handtücher und Bettwäsche an, wobei derzeit keine weiteren Kleider- und Wäschespenden entgegengenommen werden.

„Bitte nutzen Sie die vielfältigen Anlaufstellen für Spenderinnen und Spender in Neuwied“, ruft Oberbürgermeister Jan Einig zur Solidarität auf, „aber haben Sie auch Verständnis, sollte Ihre Spende einmal nicht angenommen werden können. Die Lagerkapazitäten sind begrenzt“, weiß er aus Gesprächen mit den Hilfsorganisationen. Außerdem bittet er von spontanen Besuchen an Notunterkünften wie der Turnhalle in Niederbieber abzusehen, da es logistisch nicht möglich sei, dort eine weitere Annahmestelle für Spenden aufzubauen.