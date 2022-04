Veröffentlicht am 2. April 2022 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Gontermannstraße in Betzdorf

Mittwoch, 30. März 2022, im Zeitraum zwischen 12:30 und 19:30 Uhr hatte ein 36jähriger Mann sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Gontermannstraße in Betzdorf abgestellt. Nach Rückkehr stellte er Lackkratzer an dem Skoda fest. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kann ein Unfallgeschehen ausgeschlossen werden. Hinweise zum Schaden an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei