2. April 2022

HOF – Verkehrsunfall auf der K 36 zwischen Hof und Oberroßbach – LKW-Anhänger umgekippt

Beim Abbiegen in zu engem Bogen auf die K 36 kippte der Anhänger eines LKW in den Graben. Die K 36 zwischen Hof und Oberroßbach war für eine längere Zeit gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Die Bergung des Fahrzeugs nahm einige Zeit in Anspruch. Quelle: Polizei