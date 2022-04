Veröffentlicht am 2. April 2022 von wwa

SELBACH – Jahreshauptversammlung der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Selbach

Die Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Selbach bleibt auch in schwierigen Zeiten auf Kurs, wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Zu Beginn der Zusammenkunft im Schützenhaus freute sich Brudermeister Hubert Kemper über die rege Teilnahme. Ein besonderer Gruß galt den noch immer amtierenden Majestäten Frank Bönkendorf (König) und Walter Wüst (Kaiser). Bei der Totenehrung gedachte man auch den Opfern des Angriffs auf die Ukraine. Kemper schloss einen Dank an die vielen Helfer an, die der Bruderschaft ihren Fortbestand sichern. Als Beispiele nannte er die Herrichtung des Backes im Schützenhaus und die Renovierung des KK-Raums.

In seinem Jahres- und Geschäftsbericht ging Michael Gotto auf die Ereignisse von 2021 ein. So hatten die Selbacher Schützenbrüder an einem Treffen aller Vereine der Verbandsgemeinde im Kulturwerk teilgenommen. Am 25. Juli feierte man den Annentag mit einem Festgottesdienst auf dem neugestalteten Dorfplatz. Den Hubertustag beginn man mit einer Hl. Messe in der heimischen St. Anna Kirche.

Die Berichte von Schießmeister Stefan Decker und Jungschützenmeister Jürgen Poettgen fielen naturgemäß aufgrund der Pandemiemaßnahmen recht kurz aus. Immerhin, so wurde kundgetan, werde regelmäßig trainiert. Ausführlicher kam Rendant Hans-Rolf Studzinski zu Wort. Er zeichnete ein durchweg positives Bild der finanziellen Lage.

Die Kassenprüfer Jens Seibert und Norbert Buchen machten dem Schatzmeister ein großes Lob: „Alles korrekt und sehr übersichtlich“. Der Entlastung des Vorstandes, bei Enthaltung der Betroffenen, stand nichts mehr im Wege.

Bei den Ergänzungswahlen wurden Gebhard Nauroth (Stellvertretender Brudermeister), Hans-Rolf Studzinski, Klaus Benterbusch (Stellvertretender Rendant), Jürgen Poettgen und Frank Bönkendorf (Stellvertretender Jungschützenmeister) in ihren Ämtern bestätigt.

Jetzt konnte man sich endlich dem wichtigsten Punkt der Tagesordnung widmen, der Vorstellung und Verabschiedung einer neuen Satzung und Geschäftsordnung. Die Satzung sei zuletzt im Januar 1989 geändert worden und bedürfe einer Überholung, erläuterte der Brudermeister, bevor er den langen Text vortrug. In einem Beschluss der Bundesvertreterversammlung vom März 2017 hatte es beispielsweise geheißen: „Aus der Kirche ausgetretene Getaufte oder Nichtchristen (auch Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften) können nach eingehender Prüfung in eine Bruderschaft aufgenommen werden. Führt die Einzelfallentscheidung zu einer Aufnahme, ist eine Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten gegeben“. Die Selbacher Schützenbruderschaft billigte sowohl Satzung als auch Geschäftsordnung einstimmig.

Ortsbürgermeister Matthias Grohs lobte die Schützenbruderschaft noch als lebendigen Teil der Dorfgemeinschaft: „Bitte macht so weiter!“

Bei den obligatorischen Jubilarehrungen konnten Franz-Willi Bläser und Berthold Klöckner für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Bei Waltraud Stausberg, Guido Grohs und Gottfried Märzhäuser sind es jeweils vier Jahrzehnte. Leider konnten nicht alle Jubilare anwesend sein. So auch Heinz Wagner. Der Vorgänger Kempers als Brudermeister blickt auf sage und schreibe 80 Jahre der Zugehörigkeit zurück. Er wird seine Ehrenurkunde im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreicht bekommen.

Jetzt freuen sich die Selbacher auf den Beginn des Ostereierschiessens an jedem Mittwoch ab 18 Uhr und Sonntagsmorgens. Die Prozession mit Gottesdienst auf dem Dorfplatz findet am 31. Juli statt. (bt)

Foto: Zu den Jubilaren bei der Jahreshauptversammlung der Schützenbruderschaft Selbach gehörten auch Franz-Willi Bläser (li.) und Guido Grohs. Die Urkunden für 50 bzw. 40jährige Mitgliedschaft übergab Brudermeister Hubert Kemper (Mitte). (bt) Foto: Bernhard Theis