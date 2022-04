Veröffentlicht am 6. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellung „Wir haben es geschafft!“ in Altenkirchen

Bis zum Donnerstag, 11. Mai 2022, gastiert die Ausstellung „Wir haben es geschafft!“ in Altenkirchen. Die Ausstellung dokumentiert dreizehn persönliche Geschichten von Geflüchteten, die in der Region ihre neue Heimat gefunden haben. Sie besteht aus insgesamt 28 Plakaten, die erfolgreiche Integration sichtbar machen und dabei sowohl dokumentarisch als auch emotional überzeugen. Das Projekt kann sehr gut dazu dienen, neuen Migranten Mut zu machen und Menschen, die hier geboren sind, zu zeigen, welch großer Gewinn für unsere Gesellschaft im Thema drinsteckt. Darüber hinaus stellt die Aufklärung über erfolgreiche Integration einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft dar, der letztlich dabei helfen kann, Integration in der Region weiter voranzubringen.

Initiatoren sind Ursula Jünger und Horst Bennemann, die von André Linke vom Caritasverband Rhein-Sieg unterstützt wurden, während die Finanzierung über die Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln und das Katholische Bildungswerk sichergestellt ist. Die Ausstellung ist im Caritas-Laden in Altenkirchen, Wilhelmstraße 13, während der Öffnungszeiten des Ladens, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, zu sehen. Informationen und Anmeldungen zu Führungen unter 02681 8789240 oder andre.linke@caritas-rheinsieg.de