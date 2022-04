Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Grabpaten haben Alten Friedhof auf Vordermann gebracht

Er ist einer der beliebtesten Anlaufpunkte im Herzen der Stadt: der Alte Friedhof an der Julius-Remy-Straße. Mehrere Bücher über die Geschichte dieses historischen Kleinods wurden bereits veröffentlicht. Doch der Friedhof benötigt auch regelmäßige Pflege, damit sich Besucherinnen und Besucher dort wohlfühlen können. Und da kommen die sogenannten Grabpaten ins Spiel. Diese Ehrenamtlichen richten zwar während des ganzen Jahres ausgewählte Gräber her, kommen aber auch zweimal im Jahr für eine Generalreinigung des gesamten Areals zusammen. So machten sich auch kürzlich mehr als ein Dutzend Grabpaten an die Arbeit. Unter Anleitung der beiden Friedhofsführer K. D. Boden und Joachim Feix befreiten die mit Scheren, Besen und Arbeitshandschuhen ausgestatteten Ehrenamtlichen Gräber und Einfassungen von Laub, Moos und Efeu. So fallen die Blicke rechtzeitig zur neuen Führungssaison wieder freier auf die historischen Grabsteine und -platten.