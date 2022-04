Veröffentlicht am 2. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Workshop über Balkon-Solarmodule am 9. April an der Hochschule Koblenz auch für Mieterinnen und Mieter interessant

In Zeiten steigender Energiepreise denken viele Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer über die Installation einer Solaranlage nach. Doch auch in Mietwohnungen lassen sich mit der Kraft der Sonne die Energiekosten senken: „Balkon-Solarmodule – Strom vom eigenen Balkon“ ist der Titel eines Workshops, den die Hochschule Koblenz am Samstag, 9. April, 10 bis 12 Uhr am RheinMoselCampus in der Konrad-Zuse-Straße 1 kostenlos anbietet (Veranstaltungsort ab dem Haupteingang ausgeschildert). Die Teilnehmenden erfahren, wie man selbst eine Balkon-PV-Anlage aufbaut, einrichtet und auch sicher betreibt. Der Mitmach-Workshop ist teilnehmerbegrenzt, da nur begrenztes Material zur Verfügung steht. Daher ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung über vde@hs-koblenz.de möglich. Bei großem Interesse werden Folgetermine angeboten.