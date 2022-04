Veröffentlicht am 1. April 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Handtaschendiebstahl im Café in der Asbacher Straße in Linz

Während dem Besuch eines Cafés in der Asbacher Straße in Linz, entwendeten unbekannte Täter am Montagnachmittag, 28. März 2022, einer 65jährigen Frau ihre abgestellte Handtasche mit diversem Inhalt. Quelle: Polizei