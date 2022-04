Veröffentlicht am 1. April 2022 von wwa

RHEINBROHL – B 42 – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 42 im Bereich Rheinbrohl

Auf der B 42 im Bereich Rheinbrohl wurde in Fahrtrichtung Linz eine 12 Meter lange Beschädigung an der Schutzplanke festgestellt. Aufgrund der Art der Beschädigung dürfte diese durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug entstanden sein, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eröffnet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 21. und 22. März 2022. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 gebeten. Quelle: Polizei