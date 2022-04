Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt zur siebten Runde der Vortragsreihe Profile der Architektur ein – virtuell und vor Ort

In diesem Sommersemester geht an der Hochschule Koblenz die Vortragsreihe Profile der Architektur in die siebte Runde und bringt Vortragende und interessierte Gäste digital und vis-á-vis zusammen. An vier Abenden lädt der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe | Architektur zu spannenden Werk- und Projektvorträgen ein. Vier Architektinnen und Architekten aus Deutschland und Thailand werden über ihre Standpunkte, Herangehensweisen und Erfahrungen berichten und mit Interessierten diskutieren.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, den 13. April, um 19.00 Uhr digital über Zoom statt. Volkmar Bleicher von Transsolar in Stuttgart stellt vor, wie Gebäude mit höchstmöglichen Nutzerkomfort den geringstmöglichen Einfluss auf die Umwelt haben können. Die weiteren Vorträge finden jeweils mittwochs am 11. Mai (in Präsenz live im Oberlichtsaal und digital), am 1. Juni (digital über Zoom) und am 22. Juni (in Präsenz live im Oberlichtsaal und digital) jeweils von 19.00 bis 20.30 Uhr statt. Die Vortragsreihe ist offen für alle Interessierten. Die Veranstaltung wird aktuell von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz zur Anerkennung als Fortbildungs­veranstaltung geprüft.

Einen Zoom-Link zu den Vorträgen ist auf der Seite https://www.hs-koblenz.de/architektur/profile-der-architektur zu finden. Weitere Infos zu Themen und Vortragenden sind dort ebenfalls abrufbar.