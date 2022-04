Veröffentlicht am 1. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Abschluss der Spendenaktion „JRK TWOgethAHR“ durch feierliche Spendenübergabe

Unter dem Motto „JRK TWOgethAHR“ sammelte das Jugendrotkreuz (JRK) des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen Ende des vergangenen Jahres Spenden, um den Wiederaufbau im Ahrtal nach der Flutkatastrophe zu unterstützen. Pandemiebedingt war eine Übergabe der Spende noch nicht möglich – bis jetzt.

Jetzt fuhren die stellvertretenden Kreisjugendleiter Lukas Wroblewski und Patric Frisch sowie JRK-Referentin Jule Hardtmann nach Ahrweiler, um die Spende persönlich zu übergeben. Über den Kreis Altenkirchen hinaus wurden viele Spenden geleistet, sodass dem JRK im Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Gesamtspendensumme von 6.800 Euro übergeben werden konnte.

Im Austausch berichteten die Gruppenleiter eindrücklich von ihrer ganz persönlichen Wahrnehmung der Flutkatastrophe und den Folgen. „Es ist plötzlich ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit dem Teller auf der anderen Seite der Suppenküche steht.“, so eine Gruppenleiterin aus dem Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Gespräch wurde deutlich, dass auch heute noch Hilfe benötigt wird. Damit Hilfe zielgerichtet ankomme, solle man allerdings bei den Betroffenen nachfragen, was gebraucht werde. Nur so könne man wirklich helfen. Die Spenden, die im ganzen Kreis gesammelt wurden, kommen also keinesfalls zu spät. Sie sollen ganz explizit für die Jugendarbeit vor Ort verwendet werden.

Unter anderem soll die Spende für das Projekt „Bäume der Hoffnung“ verwendet werden. Diese findet in Kooperation mit dem THW und den Pfadfindern vor Ort in Ahrweiler statt. Auch ein Besuch des JRKs aus den Ortsvereinen im Kreis Altenkirchen ist für den Sommer geplant. Die Aktion ist ein besonderer Herzenswunsch der Gruppenleiter vor Ort gewesen. Gemeinsam sollen in den Gemeinden Bäume gepflanzt werden, um den Flutopfern zu gedenken. Zudem dient das Projekt der Aufforstung nach der Katastrophe sowie einem ersten Versuch, wieder eine Gemeinschaft herzustellen. Diesen Herzenswunsch unterstützt das JRK Kreisverband Altenkirchen mit Hilfe der gesammelten Spenden gerne.

Es sind noch weitere Projekte und Spendensammlungen für das laufende Jahr geplant. Welche Projekte mit den Spenden unterstützt werden, wird in engem Austausch mit dem JRK im DRK-Ortverein Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgewählt.

Foto: Thorsten Trütgen (Kommunikation & Medienarbeit, DRK Kreisverband Ahrweiler e. V.)

Bildunterschrift: Das JRK im DRK-Kreisverband Altenkirchen übergibt die Spende in Höhe von 6.800 Euro an das JRK im DRK-Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler und an Vorstandsmitglied Michael Assenmacher.