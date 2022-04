Veröffentlicht am 1. April 2022 von wwa

OBERBIEBER – Maik Steinebach führt jetzt die Feuerwehr in Oberbieber

Mit stehenden Ovationen verabschiedeten in ihrer Jahreshauptversammlung die Aktiven des Löschzugs Oberbieber der Neuwieder Feuerwehr ihren langjährigen Löschzugführer Andreas Graß. Nach 18 Jahren in dieser Funktion wählten die Aktiven Maik Steinebach zu seinem Nachfolger. Der Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig als oberster Chef seiner Feuerwehr nahm die Verabschiedung des bisherigen und die Ernennung des neuen Löschzug-Chefs im Beisein von Neuwieds Wehrleiter Kai Jost und des stellvertretenden Leiters des städtischen Amtes für Brandschutz, Fred Gross, vor.

Seinen besonderen Dank an alle Feuerwehrleute für die in den letzten Monaten auch unter belastenden Bedingungen geleisteten unbezahlten Leistungen in Einsätzen und Übungen – hier stachen der Großbrand bei der früheren Firma Rasselstein sowie die Katastrophe im Ahrtal besonders hervor – konnte er in Form zahlreicher Auszeichnungen unterstreichen.

So überreichte er das bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 15jährige aktive Tätigkeit an Robin Lembgen, Michael Müller, Sebastian Stammnitz, Michael Wilbert, Philipp Zimmermann.

Das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25jährige aktive Tätigkeit überreichte er an Thomas Kurz.

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz Frank Hachemer, selbst aktives Löschzug-Mitglied, wurde nicht nur mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35jähriges aktives Engagement geehrt, sondern zeichnete zudem Heike Graß, Ehefrau des scheidenden Löschzugführers, als Dank für ihre Unterstützung des Einsatzes ihres Mannes mit der Floriansnadel des Landesfeuerwehrverbandes aus.

Als langjähriges Löschzug-Mitglied wurde zudem der frühere Neuwieder Wehrleiter Wilfried Hausmann in die Ehrenabteilung des Löschzuges übernommen.

Beförderungen gab es für Tobias Bahl und Michael Müller: Sie sind nun Löschmeister, Daniel Rutkowski ist nun Hauptfeuerwehrmann.

Foto: Den Neuen in die Mitte genommen: Der neue Oberbieberer Löschzugführer Maik Steinebach (Mitte) löst nach 18 Jahren seinen Vorgänger Andreas Graß (2. v. re.) ab. Die Ablösung vollzog als oberster Chef der Neuwieder Feuerwehr Oberbürgermeister Jan Einig (re.), hier mit Neuwieds Wehrleiter Kai Jost (li.) und dem stellvertretenden Oberbieberer Löschzugführer Phillipp Zimmermann.