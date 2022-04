Veröffentlicht am 8. April 2022 von wwa

HORHAUSEN – Traditionelles Ostereierwerfen in Horhausen

Am Ostersonntag, 17. April 2022, fliegen wieder in Horhausen knallbunte Ostereier durch die Luft. Um 14:00 Uhr startet bereits der 34. Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb auf den Wiesen am Feuerwehrhaus. Mit dem Wettbewerb wollen die Organisatoren einen alten Brauch am Leben erhalten, gleichzeitig aber auch ein Freizeitangebot für die Osterferiengäste und Bürger schaffen.

Es geht darum, ein hart gekochtes Osterei möglichst weit zu werfen, ohne dass es bei der Landung zu Bruch geht. Vorausgesetzt ist die richtige Wurftechnik – aber auch etwas Glück gehört dazu. Der vor etlichen Jahren geworfene „Wiesen-Rekord“ liegt noch bei 73 Metern!

Jeder Teilnehmer hat einen Versuch und die Wertung erfolgt in verschiedenen Altersklassen. Es gibt wieder tolle Sachpreise zu gewinnen, die von der Bad Honnef AG bereitgestellt werden. 2019 starteten fast 200 Teilnehmer vor vielen Schaulustigen. Übrigens, der Wettbewerb wurde auch schon weltweit im Fernsehen übertragen.

Anmeldung vor Ort ist möglich. Ostersonntag, 17. April 2022, Beginn um 14:00 Uhr auf der Wiese am Feuerwehrhaus (Floriansweg) in 56593 Horhausen.Fotos: Archiv BK