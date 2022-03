Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

HENNEF – „KOPFKINO“ Themenausstellung der INITIATIVE KUNST HENNEF e.V. in der Meys Fabrik Hennef 1. bis 3. April 2022

Unterschiedliche Ansätze und Techniken zu dem Thema „Kopfkino“ werden in der Kunstausstellung zu sehen sein. Man darf gespannt sein, welche Bilder die KünstlerInnen im Kopf hatten. Hervorgerufen durch Erinnerungen an die unterschiedlichsten Erlebnisse, durch Gerüche, Farben, Klänge. Und ganz aktuell auch durch Ängste, ausgelöst durch die Kriegsereignisse in der Ukraine und damit verbunden dem Wunsch nach Frieden.