Veröffentlicht am 7. April 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreis Neuwied ist erstmals aktiv beim Stadtradeln – Organisatoren hoffen auf Beteiligung vieler Teams

2021 nahm mit der Stadt Neuwied erstmal eine Kommune aus dem Kreisgebiet am Stadtradeln teil. Die Erfahrungen waren positiv. In diesem Jahr wird die vom Klimabündnis initiierte bundesweite Aktion daher auf den gesamten Kreis ausgedehnt – und zwar vom 20. Juni bis zum 10. Juli. Die Federführung liegt in den Händen der Kreisverwaltung, die die Anmeldung bereits ausgeführt hat und nun auf viele Teilnehmer hofft.

„Natürlich ist das Kilometer sammeln ein Anreiz zur Teilnahme, aber das Steigern der persönlichen Fitness und nicht zuletzt der eigene Beitrag zum Klimaschutz sind ebenfalls wichtig“, hebt Landrat Achim Hallerbach hervor. Immerhin erspart jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, laut Bundesumweltamt der Umwelt 142 Gramm CO2. „Das Ziel der Kampagne ist es, auf Dauer mehr Menschen dazu zu bringen, das Rad zu nutzen“, unterstreicht Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig. Er hatte im vergangenen Jahr selbst in die Pedale getreten und gehörte so zu den rund 250 Teilnehmern aus Neuwied, die innerhalb von drei Wochen insgesamt etwa 47.000 Kilometer zurücklegten.

Dieses Ergebnis will man dieses Jahr natürlich deutlich übertreffen. Zwar ist als einzelne Kommune bislang nur die Stadt Neuwied am Start, doch noch können andere Städte und Verbandsgemeinden aus dem Kreis nachmelden. Ansonsten ist das Organisationsteam um Gabi Schäfer vom Referat Umwelt, Natur und Energie der Kreisverwaltung, und Dr. Zuhal Gültekin, Klimaschutzmanagerin der Stadt Neuwied, überzeugt davon, dass sich im gesamten Kreisgebiet zahlreiche Teams bilden werden. „Jeder, der im Kreis Neuwied wohnt oder hier arbeitet, kann mitmachen. Die Anmeldung ist unkompliziert“, betonen beide.

Beide erteilen auch weiterführende Auskünfte und sind folgendermaßen zu erreichen: Gabi Schäfer, E-Mail Gabi.Schaefer@kreis-neuwied.de, Telefon 02631 803 650, und Zuhal Gültekin, E-Mail zgueltekin@neuwied.de, Telefon 02631 802 192. Hinweise zur Teilnahme finden Interessierte unter stadtradeln.de, unter stadtradeln.de/radlerbereich kann man sich direkt registrieren, einem bereits vorhandenen Team in seiner Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen.

Foto: Das Stadtradeln-Organisationsteam um Gabi Schäfer (2. von rechts) und Dr. Zuhal Gültekin (links) freut sich auf viele Teilnehmer.