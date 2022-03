Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

WISSEN – Familientheater „Einpacken Auspacken“ in Wissen

Die Postbotin startet ihren Arbeitsalltag: Die meisten ihrer Kunden kennt sie und liest nicht nur deren Postkarten, sondern hält mit deren Post auch Selbstgespräche. Als es den Anschein hat, es würde im Postamt regnen und im nächsten Augenblick Fische aus einem Paket ins nächste springen, beginnt die Reise durch das Universum der Paketwelten. Berührende, nachdenkliche und amüsante Begegnungen folgen auf der Reise durch die Paketwelten mit einem überraschenden Ausgang: Das alles gibt es am Freitag, den 1. April, um 15 Uhr in der Aula der Wilhelm-Busch-Schule in Wissen. Der Titel der Aufführung mit dem Figurentheater Petra Schuff ist „Einpacken Auspacken“. Eingeladen sind alle Kinder und Junggebliebene.

Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz, in Kooperation mit der Wilhelm-Busch-Schule Wissen. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz kostet der Eintritt nur 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel. 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.

Foto: Das Figurentheater Petra Schuff gastiert in Wissen. (Foto: Veranstalter)