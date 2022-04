Veröffentlicht am 1. April 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „vhs.wissen live“: Mit Luisa Neubauer im Gespräch

Mit drei aktuellen und kostenfreien Vorträgen setzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen auch im April die Teilnahme am digitalen Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“ fort, das deutschlandweit von zahlreichen Volkshochschulen durchgeführt wird. Alle Interessenten haben hier die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend live mit ihnen zu diskutieren. Die Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. Folgende Vorträge, die natürlich auch einzeln buchbar sind, bietet die Kreisvolkshochschule in Kürze an:

● Umweltpolitik: gestern, heute, morgen? Montag, 4. April, 19 Uhr, mit Luisa Neubauer und Cyril Dyon

● Hat Europa eine kulturelle Identität? Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr, mit Michael Hochgeschwender und Jürgen Kaube

● Willkommen im Anthropozän: Welche Technik prägt das Menschenzeitalter? Dienstag, 26. April, 19.30 Uhr, mit Prof. Dr. Helmuth Trischler

Kooperationspartner sind die Volkshochschule Südost im Landkreis München und der Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding. Weitere Informationen zu den Vorträgen sind im Internet unter www.vhs-wissen-live.de zu finden. Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Web: vhs.kreis-ak.eu, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de) erhalten die Interessenten vor dem Vortrag einen Link, mit dem sie sich in den Vortrag und Chat zuschalten können. Die Teilnahme ist in diesem Semester für alle Vorträge kostenfrei.

Foto: Mit aktuellen und kostenfreien Vorträgen setzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen im April die Teilnahme am digitalen Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“ fort, diesmal unter anderem mit Luisa Neubauer. (Foto: Axel Martens)