Veröffentlicht am 5. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wanderung „im Tal“ in Hasselbach

Der Landfrauen Bezirk Altenkirchen lädt ein zu einer Wanderung „Im Tal“ in Hasselbach am 29. April 2022 um 15. Uhr. Der einzigartige Skulpturenpark entstand 1986 auf Initiative des Bildhauers Erwin Wortelkamp. Etwa 50 Künstler, darunter Schriftsteller, Musiker und Landschaftsarchitekten integrierten ihre Kunstwerke in der riesigen Naturgartenlandschaft.

Der Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler Horst Bredekamp bezeichnet den Park als einen der großartigsten Gärten von heute, mit enormer Aura. „Hier ist ein Garten zum Lebensprojekt geworden“, schreibt er in „Die Zeit“. Mit professioneller Anleitung können die Besucher die Schönheiten des „Tals“ erkennen und verstehen lernen.

Der Kostenbeitrag beträgt pro Person 15 Euro. Anmeldung bis 11. April an Anka Seelbach Tel.: 02681/3788 oder per Mail an Landfrauen.ak@web.de