Veröffentlicht am 2. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz begrüßt 726 Erstsemester zum Sommersemester 2022 in einer hybriden Einführungsveranstaltung

In einer hybriden Erstsemesterbegrüßung, die auch live ins Internet übertragen wurde, hat die Hochschule Koblenz ihre Erstsemesterstudierenden am RheinMoselCampus begrüßt. Sie erfuhren viel Wissenswertes über das Campusleben und lernten wichtige Ansprechpartnerinnen und -partner kennen, darunter den neuen Präsidenten der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel. An der Hochschule Koblenz haben sich zum Sommersemester 2022 an den drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen insgesamt 726 Studierende neu eingeschrieben, davon 191 Fernstudierende. Von den neuen Studierenden beginnen 516 ihr Studium am RheinMoselCampus in Koblenz, 196 am RheinAhrCampus in Remagen und 14 am WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen. Mit insgesamt 9.023 Studierenden bleibt die Hochschule Koblenz die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz.

Auch in diesem Semester fand die virtuelle Erstsemesterbegrüßung als kurzweilige Talkshow statt, die in Echtzeit im Internet zu sehen war. Darüber hinaus hatten sich 80 geimpfte, genesene oder getestete Neustudierende angemeldet, um vor Ort als Studiopublikum der Talkshow zu folgen. Moderatorin Jennifer de Luca interviewte während der einstündigen Sendung eine Reihe von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern aus dem Hochschulbetrieb. Auch die virtuellen Infostände auf der Homepage der Hochschule Koblenz ließen kaum eine Frage offen.

Zu Beginn stellte sich der neue Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel, den Erstsemesterstudierenden vor. Er freue sich vor allem darauf, gemeinsam in ein Sommersemester zu starten, das weitgehend in Präsenz stattfinde: „Es gibt hier viele höhere Semester, die wie Sie auch jetzt erst den Camus entdecken können. Der persönliche Austausch untereinander und mit den Lehrenden machen ein Studium, machen das studentische Leben erst aus!“ Nach seiner eigenen Studienzeit befragt legte Stoffel den Erstsemesterstudierenden ans Herz, sich direkt zu Beginn in Lerngruppen zu organisieren und sich während des Studiums in einem studentischen Gremium oder anderweitig sozial zu engagieren: „In meinem Studium sind Freundschaften entstanden, die heute noch andauern.“ Auch seine unvergesslichen Auslandsaufenthalte während des Studiums hätten ihn nachhaltig geprägt. Von ähnlich positiven in- und ausländischen Studienerfahrungen berichtete anschließend auch die Kanzlerin der Hochschule, Dr. Fabienne Köller-Marek, im Gespräch mit Jennifer de Luca und bekräftigte: „Nach den vier Corona-Semestern setzen wir jetzt alles daran, Ihnen das Studium vor Ort und in Präsenz so gut und angenehm wie möglich zu machen“.

Zudem führte die Moderatorin Dialoge mit Cami Theisen vom Allgemeinen Studierendenausschuss, mit Yvonne Schmidt vom Studierendenservice sowie mit Anne Quander, der Leiterin des International Office. Sie alle gaben den neuen Studierenden zuhause an den Bildschirmen wie auch vor Ort wertvolle Tipps für ihr Studium. Zwischen den einzelnen Talkrunden wurden kurze Videos eingespielt. Diese informierten über die Arbeitssicherheit, die Bibliothek, das Rechenzentrum, das Büro für Gleichstellung und Diversity, die Parksituation vor Ort sowie über das Studierendenwerk. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner begrüßte die neuen Studierenden in einer Videobotschaft und warb dafür, die Stadt und die Region zu erkunden.

Alle sechs Fachbereiche der Hochschule hatten das Studium mit dem Erstsemestereinführungsprogramm Kick-off Camp gestartet. Fast alle Neustudierenden nutzten die Gelegenheit, dadurch die Hochschule und sich untereinander kennen zu lernen sowie sich mit Vorbereitungskursen auf ihr Studium einzustimmen. Wer nicht teilnehmen konnte, hat die Möglichkeit, in dem Kurs #kompetentdurchsstudium auf der Lernplattform OLAT ein umfangreiches Starter-Kit und viele Pod- und Screenscasts und auch Kurse zu Schlüsselkompetenzen abzurufen.

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften zählt 188 Erstsemester. Dazu gehören 23 neu eingeschriebene Bachelor- und 25 Masterstudierende, die als angehende Wirtschaftsingenieure oder Bauwirtschaftsingenieure fachbereichsübergreifend betreut werden. Hier hat sich die Zusammenarbeit des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften mit den Fachbereichen Ingenieurwesen und bauen-kunst-werkstoffe bestens bewährt. Der Fachbereich Ingenieurwesen in Koblenz meldet inklusive der 16 Bachelor­studierenden im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen insgesamt 75 Erst­semester. Der Fachbereich Sozialwissenschaften nahm 206 neue Studierende auf.

In den 84 Erstsemestern des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe sind 7 angehende Bauwirtschaftsingenieure enthalten. Zum Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe gehören auch zwei neue Studierende im Bachelor-Studiengang Werkstofftechnik Glas und Keramik, der am WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen angeboten wird. Hinzu kommen zehn Masterstudierende in Ceramic Science and Engineering in Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz-Landau. Das Institut für Künstlerische Keramik und Glas (IKKG) in Höhr-Grenzhausen nahm einen neuen Bachelor- und einen neuen Masterstudierenden in Empfang.

Der RheinAhrCampus in Remagen freut sich über 196 neue Studierende, davon 140 im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und 56 im Fachbereich Mathematik und Technik.

Foto: (v.l.): Moderatorin Jennifer de Luca begrüßte gemeinsam mit dem neuen Präsidenten der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Karl Stoffel, und mit der Kanzlerin, Dr. Fabienne Köller-Marek, die Erstsemesterstudierenden am RheinMoselCampus – vor Ort und im Livestream. (Foto: Hochschule Koblenz/Gandner)