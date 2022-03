Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – JSG Westerwald/Sieg U19: Gelungener Start in die neue Saison

Drei Spiele, drei Siege, sechs Punkte. Das ist die Bilanz des U19-Teams der neu gebildeten JSG Westerwald/Sieg beim Saisonstart in Altenkirchen. Das Premierenteam bestand aus Maja Gerbrand, Birger Grein (beide Bad Marienberg), Emilio Bähner, Anna Paula Kempf (beide Gebhardshain) sowie Julian Spies (Betzdorf). Gegen die Mannschaft des TuWi Adenau 2 konnte sich der heimische Nachwuchs zum Auftakt ohne Satzverlust klar mit 5:0 durchsetzen. Gegner im zweiten Spiel war die DJK Plaidt. Mit 4:1 konnte auch dieses Spiel klar gewonnen werden, zumal alle vier gewonnenen Spiele in zwei Sätzen entschieden wurden. Lediglich das Dameneinzel ging an die Mannschaft aus der Eifel.

Im letzten Spiel des Tages ging es dann gegen den BC Altenkirchen, der seinen Heimvorteil nutzen wollte. Die Altenkirchener konnten jedoch in der Partie nur einen Herren aufbieten und mussten dadurch schon vorab das Herrendoppel kampflos ab schenken. Trotzdem entwickelte sich die Partie zu einer engen Kiste. Bei den Damen holten Maja und Anna Paula das Doppel in zwei Sätzen. Im Dameneinzel musste Anna Paula sich aber klar geschlagen geben. Birger lieferte sich mit dem Altenkirchner Krämer eine Partie auf Augenhöhe, verlor aber letztlich mit 20:22 im Entscheidungssatz. Für ein Happy End sorgten dann Maja und Emilio im Mixed, die sich in drei Sätzen gegen die Paarung Krämer/Hoffmann durchsetzen konnten und damit für den Siegpunkt sorgten. Endstand 3:2. Fleißigste Punktesammlerin im JSG-Team war Maja Gerbrand, die in allen sechs Partien als Siegerin vom Platz ging. (Björn Hornburg) Foto: Verein