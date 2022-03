Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

BETZDORF – HASTE TÖNE singt für den Frieden am Freitag in der Pfarrkirche in Betzdorf-Bruche

Am Freitag, 1. April 2022, ab 19:30 Uhr möchte der Chor HASTE TÖNE mit Band ein Statement für Frieden abgeben und lädt dazu in die Pfarrkirche Betzdorf-Bruche. Der Chor singt für die traumatisierten Menschen vor Ort, aber auch für uns, die wir als europäische Nachbarn neu mit der Angst in Berührung kommen. „Wir wollen Mut und Hoffnung auf ein friedliches Morgen geben und lassen das in Liedern und Texten erklingen“, so Markus Neuroth, Chorleiter von HASTE TÖNE. Mit dabei sind viele Gruppierungen aus der Gemeinde, sei es mit einem Beitrag oder der Hilfe im Hintergrund. Stärkung aus der Gemeinschaft heraus. Am Ende des Konzertes wirbt der Chor gemeinsam mit der Caritas Betzdorf um finanzielle Unterstützung. Dort wird gerade ein Hilfsprogramm aufgesetzt und durch die Kräfte vor Ort ist sichergestellt, dass das Geld gut angelegt ist.

Einlass ist ab 18:30 Uhr und der Eintritt ist frei. Einlass-Voraussetzung ist ein 3G Nachweis und Maskenpflicht. Dies dient vornehmlich der Sicherheit bei noch immer sehr hohen Inzidenzen. Die ursprünglich für den 1. + 2. April angesetzten Konzerte „Million Dreams“ verschieben sich auf den 11+12. November dieses Jahres, wobei alle gekauften Karten weiterhin die Gültigkeit behalten.