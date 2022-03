Veröffentlicht am 31. März 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Betrug durch vortäuschen einer Notlage an der L 270

Freitag, 25. März 2022, wurde eine Verkehrsteilnehmerin bei Neustadt (Wied), an der L 270 durch Insassen eines Fahrzeuges angesprochen. Man täuschte eine Notlage vor und bat um Geld. Sie erkannte die angeblich in Not geratenen jedoch wieder und verständigte die Polizei, da sie bereits Tage zuvor durch die gleichen Personen in gleicher Weise angesprochen wurde. Den Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus gelang es die Personen aufzugreifen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Personen über ausreichende Barmittel verfügten und es sich um eine Betrugsmasche handelte. Quelle: Polizei